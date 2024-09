“Senza Osimhen non vincerete più niente”, "Andrete a giocare in Serie B”. Sono questi alcuni dei messaggi ricorrenti da parte dei tanti tifosi nigeriani di Victor Osimhen che hanno invaso i canali social della SSC Napoli nelle ore successive al suo trasferimento in prestito al Galatasaray.



Probabilmente i tifosi nigeriani non sono a conoscenza di come si siano evolute le cose tra Napoli e Osimhen negli ultimi mesi.