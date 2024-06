Sentenza storica in Spagna contro il razzismo: otto mesi di carcere per insulti a Vinicius Jr

Ultime notizie calcio - Una prima, storica, sentenza contro il razzismo, quella decretata oggi in Spagna. Otto mesi di prigione, oltre a due anni senza poter entrare allo stadio: questa è stata la decisione della giustizia spagnola nei confronti di tre tifosi del Valencia, che il 21 maggio 2023 rivolsero ripetutamente insulti di sfondo razzista a Vinicius Jr.

I fatti risalgono al 21 maggio del 2023. A Mestalla si gioca Valencia-Real Madrid. Vinicius Junior avverte delle offese razziste ripetute nei suoi confronti, l'arbitro inizialmente ferma il gioco, quindi in seguito lo stesso brasiliano viene espulso in seguito a una rissa al termine della partita. Al termine della partita, fu duro il comunicato del Real Madrid: "La Liga appartiene ai razzisti". Adesso, poco più di un anno dopo, la sentenza storica, con la condanna a otto mesi di carcere ai tre autori delle offese razziste. Si tratta della prima sentenza di questo tipo: "Questa sentenza è una grande notizia verso la lotta contro il razzismo in Spagna", ha dichiarato il presidente della Liga Tebas.