Semplici: "Bravo Osimhen ad approfittare di un nostro errore! Pareggio risultato giusto"

Leonardo Semplici, allenatore del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del match contro il Napoli. Ecco le sue parole riprese dal sito ufficiale rossoblù:

"Abbiamo fatto un grande risultato. Era probabilmente il momento peggiore per affrontare il Napoli, ma i ragazzi hanno sfoderato una prestazione gagliarda, di personalità, quel che ci voleva per ottenere il risultato. Abbiamo creato tante palle gol, Meret è stato bravo in più di un'occasione, ma direi che il pareggio è più che meritato per come abbiamo giocato”.

UN PARI PER LA CLASSIFICA E PER IL MORALE

“Non potevamo venire qui a giocarcela a viso aperto, siamo partiti coperti e aggressivi, concedendo pochissimo. Bravo Osimhen a sfruttare una nostra indecisione su un fallo laterale, per il resto abbiamo lasciato al Napoli il palleggio, l'avevamo preparata così per cercare nell'ultima mezz'ora di mettere in campo i giocatori con caratteristiche più offensive. Devo fare i complimenti ancora una volta agli uomini entrati dalla panchina: questa deve diventare la nostra forza. I ragazzi hanno risposto bene sotto l'aspetto mentale e dell'identità, siamo riusciti a dare continuità alle tre vittorie, questo punto vale molto per la classifica in primis ma anche per il morale”.