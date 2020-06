Ultime calciomercato Napoli. Dominik Szoboszlai è uno dei giocatori attenzionati dal Napoli in vista del prossimo mercato: il classe 2000 del Salisburgo non ha perso tempo al ritorno in campo, issandosi ad immediato protagonista. Nella gara valida per i playoff austriaci, il centrocampista è andato a segno con una doppietta nel giro di appena 3 minuti! Un autentico show quello del giovane ungherese che ha lasciato di sasso la difesa dello Sturm Graz.