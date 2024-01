Stenta a decollare la nuova avventura di Eljif Elmas al Lipsia. Per l'ex centrocampista del Napoli è arrivata la seconda sconfitta in Germania dal suo arrivo: la sua squadra è stata battuta in casa per 3-2 dal Bayer Leverkusen, con Elmas in campo solo negli ultimi 6' finali. Il macedone, fino ad ora, collezionato un totale di appena 10' nelle sue prime due apparizioni con il nuovo club.