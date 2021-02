Ultime notizie calcio Napoli - Una domanda che suona come una premonizione, col senno di poi. Nel pre partita di Napoli-Juventus, ai microfoni di Sky Sport, al microfono di Francesco Modugno si è presentato il capitano del Napoli Lorenzo Insigne.

Stuzzicato dalla domanda ‘Se l’arbitro fischia un rigore?’, in relazione anche all’errore in Supercoppa, il capitano azzurro ha riso e ha risposto “L’importante è che lo fischia, poi dopo vediamo”. Al 31’ del primo tempo, non ha fallito.