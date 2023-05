"Napoli colera" Scritte contro i napoletani su alcuni muri della città di Udine | FOTO

Calcio Napoli - E' in atto una vera e propria invasione di napoletani a Udine già da ieri. In tutto dovrebbero essere circa 13mila i tifosi azzurri che questa sera saranno all'interno della Dacia Arena per festeggiare uno scudetto che manca da 33 anni. Tuttavia il clima che si respira nella città friulana, dal punto di vista del tifo, non è dei migliori. Non a caso il questore D'Agostino ha fatto predisporre un numero ingente di steward a bordocampo per evitare qualsiasi tipo di invasione al fischio finale.

Udinese Napoli, scritte contro i napoletani

Come riportano i colleghi della testata Friuli Oggi, questa mattina a Udine sono comparse delle scritte anti-Napoli. Su un muro della città si legge testualmente questa frase: ""oi non siamo napoletani ma veri friulani". Sempre in un'altra parte della città, nella zona dei Rizzi, è apparsa la scritta "Napoli colera". Insomma, il clima non è certamente dei migliori. Il livello d'attenzione sarà molto alto per le forze dell'ordine.