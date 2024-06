Scozia-Ungheria, che spavento: Varga coperto coi teli e portato via in barella! Ecco le condizioni

Ultime notizie. Momenti di grande paura durante il secondo tempo di Scozia-Ungheria, ad Euro 2024: il bomber ungherese Barnabas Varga è uscito in barella dopo un brutto scontro (involontario) in area col portiere avversario Gunn.

Apprensione dei giocatori in campo visto che l'attaccante ungherese non sembrava muoversi poi, dopo i soccorsi sanitari (durante interminabili secondi in cui la scena è stata coperta alle telecamere con dei teli), è stato trasportato in barella fuori dal campo tra gli applausi dello stadio di Stoccarda. Il gioco è stato fermo 4 minuti.

La federazione ungherese ha poi confermato alla BBC che Barnabas Varga è cosciente. È stato portato in ospedale ma ora è sotto controllo e in condizioni stabili.

Aggiornamento 23.40 - Di seguito il comunicato della Nazionale ungherese: “Le condizioni di Barnabás Varga sono stabili! Il giocatore è attualmente ricoverato in uno degli ospedali di Stoccarda! Ti informeremo immediatamente se ci sono novità sul suo stato!”