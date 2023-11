Scotto: "Tudor aspetta il Napoli da un mese, ha rotto con vice e preparatore! Oggi sarà a Roma con l'agente"

"Tra #DeLaurentiis e #Tudor la reciproca volont√† di trovare un accordo. Il croato √® rimasto fermo aspettando da tempo una risposta dopo il contatto di un mese fa, e intanto ha rotto con i suoi pi√Ļ stretti collaboratori (vice e preparatore atletico) che sono passati al Besiktas. Per questo chiede garanzie maggiori, probabilmente un contratto almeno fino al giugno del 2025. De Laurentiis non √® intenzionato ad andare oltre l'accordo fino al termine di questa stagione, ma l'inserimento di clausole automatiche in caso di raggiungimento degli obiettivi (ottavi Champions e almeno il quarto posto, ad esempio) pu√≤ essere la soluzione. Oltre al suo procuratore oggi a Roma dovrebbe essere presente anche l'allenatore croato, segno della voglia di trovare un accordo e iniziare gi√† domani la sua nuova avventura. L'alternativa che De Laurentiis tiene aperta √® quella per #Cannavaro, che sarebbe avanti a Mazzarri e altre soluzioni con meno riscontri". Questo il tweet del collega de Il Roma Giovanni Scotto sul tema nuovo allenatore Napoli.