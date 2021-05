Ultime notizie calcio - Non si placa lo scontro tra i club fondatori della Superlega e rimasti ancora dentro al progetto, vale a dire Juventus, Real Madrid e Barcellona, e la UEFA. Stando a quanto raccontato dal Sole 24 Ore, potrebbe intervenire in questo confronto l'Antitrust dell'Unione Europea nel caso in cui la massima federazione calcistica europea dovesse proseguire nella sua intenzione di punire i suddetti club bandendoli dalle principali competizioni continentali.