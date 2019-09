Scontri tra tifosi, Mediaset: gran lavoro di filtraggio della Polizia, si temeva il peggio. Si farà lo stesso dopo la gara

Ultime notizie Napoli - L'inviato della Mediaset al San Paolo ha fatto il punto su quanto avvenuto all'esterno dello stadio San Paolo in relazione agli scontri tra i tifosi del Napoli e quelli del Liverpool. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“La Polizia fa sapere che temeva potesse accadere qualcosa di peggiore rispetto all’episodio comunque spiacevole di via Acton. E’ stato fatto un gran lavoro di filtraggio per evitare ulteriori scontri e si farà lo stesso anche dopo la partita per far sì che tutto possa andare per il verso giusto anche dopo il fischio finale”.