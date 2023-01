Scontri tifosi, il Viminale chiede misure più stringenti: si valuta divieto di trasferta

Ultime notizie. Si è svolto oggi un vertice tra il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e il ministro per lo Sport Andrea Abodi, con i vertici di FIGC e Lega Calcio, per parlare degli incidenti sull'A1 di domenica tra la tifoseria della Roma e la tifoseria del Napoli.

Scontri tifosi, nuove possibili sanzioni

A margine dell'incontro ha parlato Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A.

"È stato un incontro molto positivo e come Lega ringraziamo i ministri Piantedosi e Abodi e tutti i partecipanti, compresa la Figc. Il focus è stato la questione della sicurezza negli stadi e fuori dagli stadi. Si sono portati dei dati degli ultimi anni, il numero degli scontri è diminuito. Questa collaborazione procederà in modo più intenso. Il ministero dell'Interno sta valutando l'adozione di misure di prevenzione ancora più stringenti di quelle attuali e sta procedendo con gli accertamenti sui fatti accaduti. Sono in corso di valutazione nell'Osservatorio di oggi, ci sarà una riunione e poi li valuterà il ministro dell'Interno".

Anche Matteo Piatedosi, ministro dell'Interno, ha confermato che dalla riunione è emersa la volontà del governo Meloni di tenere un profilo di massima severità nella sanzione dei comportamenti violenti e impropri e nella prevenzione, fino alla possibilità di vietare le trasferte.