Scontri tifosi Napoli-Roma, spuntano le immagini in Autostrada | VIDEO

Ultime notizie calcio Napoli - Autostrada del Sole bloccata per diversi minuti tra Monte San Savino e Arezzo per scontri tra tifosi del Napoli e della Roma. Lo riferiscono le forze dell'ordine, sul posto le pattuglie della polizia stradale sezione di Battifolle. Ad annunciarlo è il TG di Rai Uno.

Scontri Napoli-Roma in Autostrada: il video

Scontri Napoli-Roma, tifosi a contatto in Autostrada

Gli scontri sono avvenuti sull'Autostrada del Sole, perché i tifosi napoletani stanno raggiungendo Genova per il match odierno Sampdoria-Napoli. E i tifosi della Roma saranno in serata impegnati in trasferta per Milan-Roma, a Milano.

Lo scontro tra le due tifoserie, tra le quali da molti anni non corre buon sangue (basti ricordare la morte del tifoso del Napoli Ciro Esposito nel 2014, per la quale è stato condannato l'ultrà giallorosso De Santis), è stato la miccia che ha innescato gli incidenti, che sono stati di tale gravità da costringere a chiudere la corsia nord dell'Autosole.

Secondo quanto riportato dall'edizione online di Repubblica, i tifosi (quelli napoletani diretti a Genova e quelli romani a Milano) si sarebbero incontrati per caso nei pressi di un autogrill e sarebbero così iniziati degli scontri. Un primo bilancio, non ancora ufficiale, parla di un ferito e diversi contusi. Alcuni dei coinvolti, che erano scesi dalle macchine, sono poi ripartiti verso nord.

Clicca su play per guardare il video: