Scontri Leicester-Napoli, comunicato polizia inglese: arrestati 8 tifosi partenopei, indagini ancora in corso

Napoli Calcio - Sono nove le persone arrestate per gli scontri avvenuti ieri a Leicester tra tifosi del Napoli e le forze dell’ordine fuori e dentro lo stadio. Otto di questi arrestati sono napoletani. Ecco il comunicato della polizia inglese che fa chiarezza sull'accaduto: "Poco prima delle 18:00 la polizia ha ricevuto una segnalazione di una rissa in corso a Millstone Lane che coinvolgeva i tifosi del Napoli e del Leicester City. Otto uomini, identificati come tifosi del Napoli, sono stati arrestati sul posto in relazione all’incidente. A seguito di ulteriori indagini, un uomo di 27 anni di Leicester è stato successivamente arrestato con l’accusa di disordini violenti. Tutti gli uomini rimangono in custodia in questo momento. “Prima che la partita si svolgesse, è stata ricevuta una segnalazione secondo cui un tassista era stato vittima di abusi razziali. Un uomo italiano di 39 anni è stato successivamente arrestato con l’accusa di disordine pubblico aggravato dall’abuso razziale. Al fine di garantire la sicurezza sia del pubblico che degli ufficiali, i tifosi del Napoli sono stati trattenuti nello stadio e non sono stati effettuati ulteriori arresti. Tuttavia le indagini sono ancora in corso"