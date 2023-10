Napoli calcio notizie. Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato della situazione panchina del Napoli e del possibile esonero di Rudi Garcia:

“All’interno della dirigenza del Napoli cresce il partito di coloro che caldeggiano - in caso di esonero di Rudi Garcia - Antonio Conte, ritenuto (al netto dei costi elevati) l’unico tecnico sul mercato in grado di far svoltare la squadra, riportando una mentalità vincente”.