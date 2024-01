Nicolò Schira scrive sul proprio profilo X:

"Dal Napoli filtra tranquillità per Popovic. L’accordo non è in discussione (contratto fino al 2029 firmato ieri). Resta da trovare club di A dove appoggiarlo fino a giugno e che abbia slot da extra UE utilizzabile. Frosinone saltato (cessione di Giunashvili non libera posto)".