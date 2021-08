Ultime calcio - Ore calde per la chiusura del mercato biancoceleste. Nicolò Schira con un tweet, spiega la situazione tra Zaccagni e Kostic:

“La Lazio ha bloccato Mattia Zaccagni: intesa di massima col Verona per €10M (8M + 2M di bonus). Per il fantasista stipendio da €1,2M a stagione. Tare aspetta ancora Kostic: se non si sblocca trattativa con l’Eintracht Francoforte in prestito con obbligo, chiuderà per Zaccagni“.