Ultime calcio Napoli - Rino Gattuso dovrebbe lasciare Napoli a fine stagione, a meno che non ci siano clamorosi ribaltoni, e resta la prima scelta della Fiorentina. Nicolò Schira scrive su Twitter:

"Il Parma pensa in grande anche se ripartirà dalla B: dopo gli arrivi di Ribalta (Zenit) e Kalma (Milan) in società il sogno per la panchina è Ivan Juric, che però aspetta segnali dalla Fiorentina (prima scelta di Commisso resta Gattuso). Il Verona chiede soldi per liberarlo".