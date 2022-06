Scandalo calcioscommesse: coinvolto Xhaka, giallo sospetto da 250 mila sterline

Napoli - Il calciatore dell'Arsenal Xhaka finisce nello scandalo calcioscommesse. Accostato a Roma e Napoli in passato, il giocatore svizzero può finire in quasi seri per l'indagine avviata che lo coinvolge direttamente.

Calcioscommesse: scandalo Xhaka

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, Granit Xhaka sarebbe sotto indagine legata al calcioscommesse tramite la National Crime Agency. Sotto osservazione del NCA, un’ammonizione rimediata dallo svizzero all’86 minuti di partita tra Arsenal e Leeds per perdita di tempo. Quel cartellino giallo ha portato uno scommettitore a vincere oltre 250 mila sterline.