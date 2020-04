Notizie Napoli - Dopo le note vicende legate al funerale del Sindaco, il paese di Saviano, come anticipato dal presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, è diventato zona rossa e nessuno potrà uscire ed entrare nei suoi confini.

Tanto che, come riferito dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli tramite la sua pagina Facebook, sono state erette delle vere e proprie barriere per presidiare le entrate e le uscite del paese in questione.

