Sassuolo-Roma, le formazioni ufficiali: Caputo sfida Dzeko, out Kolarov

Di seguito le formazioni ufficiali dell'anticipo delle 20.45 tra il Sassuolo e la Roma. 4-2-3-1 sia per De Zerbi che per Fonseca, con questa gara che proporrà la sfida a suon di gol tra due bomber di razza come Caputo e Dzeko. Panchina per Kolarov, con Spinazzola che ha vinto il ballottaggio e sarà lui il terzino sinistro.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All.: De Zerbi.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Spinazzola; Veretout, Cristante; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko. All.: Fonseca.