Sky - Sassuolo-Napoli, cinque cambi per Calzona: novità in difesa, confermato Zielinski

Napoli - Si scende in campo per il recupero della 21esima giornata di campionato di Serie A, domani ci sarà Sassuolo-Napoli.

Gli azzurri di Calzona vogliono subito rispondere alla beffa finale di Cagliari, con il nuovo allenatore del Napoli che cerca la prima vittoria sulla panchina partenopea. Queste le ultime di formazione dai colleghi di Sky Sport:

“Calzona confermerà ancora il 4-3-3. In porta Gollini, mentre la difesa a quattro sarà formata da Di Lorenzo, Rrahmani, Natan e Mario Rui. A centrocampo non ci sarà Cajuste per infortunio, spazio quindi ad Anguissa, Lobotka e Zielinski. Il tridente offensivo invece sarà composto da Politano e Kvaratskhelia sugli esterni, con Victor Osimhen al centro”.