Sassuolo, Boga va KO: sarà assente contro il Napoli

Ultime notizie calcio Napoli - Non arrivano buone notizie per Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, in vista della partita di domani sera contro il Napoli. I neroverdi, infatti, dovranno fare a meno di Jeremie Boga, obiettivo, tra le altre, di mercato anche del Napoli e che ha accusato un risentimento al terzo inferiore della gamba sinistra come sottolineato dal comunicato pubblicato dal club emiliano sul proprio sito ufficiale:

"Gli accertamenti effettuati hanno evidenziato un risentimento al terzo inferiore della gamba sinistra".