La vittoria in Europa League fa tornare Maurizio Sarri sul presepe con la coppa tra le mani e in bella mostra. La statuina è stata realizata da Genni Di Virgilio, artigiano di San Gregorio Armeno che poi pubblica su Instagram alcuni scatti della stessa con in mano un cartello: “Complimenti mister, Napoli ti ama”.

