Sarri, l'agente: "Nessun contatto con la Fiorentina"

Lo ha ribadito in mattinata il club che ha voluto smentire l’indiscrezione relativa ad una cena tra Maurizio Sarri e i dirigenti viola. E ci ha tenuto a farlo anche Fali Ramadani, che assiste Sarri, e ci ha contattato poco fa per ribadirlo con forza: “Non ci sono stati incontri tra Sarri e la Fiorentina, scrivetelo per favore. Grazie”.

Così come gli accostamenti recenti legati ad un suo ritorno al Napoli per l’immediato o per la prossima stagione. Dopo la sconfitta di Verona, il sondaggio esplorativo di De Laurentiis non ha portato infatti ad approfondimenti tra il club e Ramadani. Né in quei giorni, né in questi. Quindi non ci sono segnali o sviluppi che lasciano pensare oggi ad un Sarri bis.