Sarri-Juventus, da Sky Sport UK sono sicuri: anche l'Inter prova ad inserirsi per l'ex Napoli

Il futuro di Maurizio Sarri resta un rebus. L'attuale tecnico del Chelsea, nonostante un'ottima annata (terzo posto in Premier ed una finale di Europa League da giocare), al termine della stagione potrebbe già salutare la panchina dei Blues dopo appena un anno. L'ex allenatore del Napoli non è mai entrato in sintonia con l'ambiente ed al suo posto circola già il nome di Frank Lampard.

Sarri-Juventus, anche l'Inter prova ad inserirsi

Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sports UK, sull'allenatore non ci sarebbe solo la Juventus per la sostituzione di Max Allegri: anche l'Inter, che al termine della stagione dirà addio a Spalletti, starebbe sondando il profilo dell'ex Napoli (che entrerebbe in ballottaggio con Antonio Conte).