La profezia del mago 'trash' Gennaro D'Auria: "Morte sportiva per Sarri" [VIDEO]

Ultimissime calcio Napoli - Sarri alla Juve, la notizia ha fatto indignare i napoletani. Il 'Comandante' che sfidava il Palazzo si è piegato alle logiche del potere. E c'è chi parla di tradimento nettamente peggiore rispetto a quello di Gonzalo Higuain.

Gennaro D'Auria Sarri, la profezia del mago sull'allenatore Juve

Per scherzare sull'investitura storica del tecnico di Bagnoli alla Vecchia Signora la redazione de 'La Radiazza' ha contattato nientedimeno che il famoso mago trash Gennaro D'Auria che chiarito ai microfoni che il famoso post circolato ieri su Facebbok è stato scritto da lui: "Chi ha scritto quella notizia a nome mio su Facebook è solo un figlio di pu*****: non sono io l'autore. Anzi, sostengo l'incontrario di quello che è stato scritto sui social. La Polizia Postale dovrebbe indagare su questo brutto personaggio che si spaccia per me. Cosa prevedo per Sarri? La morte sportiva (ride ndr)"