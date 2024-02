Sanremo, 39.000 commenti social su Geolier: uno su 4 è odio e razzismo contro Napoli

"Abbiamo analizzato 39.000 commenti social su Geolier. Uno su 4 è odio e razzismo contro Napoli", apre così l'approfondimento di Fanpage il giorno dopo la finale di Sanremo vinta da Angelina Mango ma dominato da Geolier (qui la classifica completa di Sanremo 24, qui invece ci spieghiamo perché non ha vinto). Troppi commenti di odio ed esternazioni pesanti contro il giovane rapper napoletano e la sua città di provenienza. L’analisi linguistica è impietosa.

Geolier a Sanremo

Fanpage scrive:

È stato l'argomento del giorno, almeno sui social network italiani monopolizzati dalle discussioni sul festival di Sanremo: Emanuele Palumbo in arte Geolier, il rapper napoletano di successo, oggetto di una piuttosto accesa contestazione nel Teatro Ariston quando si è saputo che avrebbe vinto la serata dei duetti. Prima ancora di Geolier si era parlato in chiave televoto: illazioni, calunnie e veleni sulla sua capacità di farsi votare massicciamente si sono sprecati, raggiungendo ipotesi piuttosto fantasiose e ridicole, dai «soldi del reddito di cittadinanza» alla onnipresente ipotesi della «camorra che lo sponsorizza». E dire che di Geolier si parla non solo a Napoli ma in tutto il Paese.

Un sentimento anti-napoletano? Assolutamente sì, se andiamo ad analizzare i dati, cosa che Fanpage.it ha potuto fare grazie al lavoro di Pierluigi Vitale, social media analyst, e della linguista Serena Pelosi che hanno scandagliato quasi quarantamila commenti Instagram relativi a Sanremo e al rapper napoletano nato e cresciuto nel quartiere Secondigliano.

L'analisi è impietosa. Le esternazioni di hate speech si aggirano tra il 20 e il 25% del totale. Un commento su 4. Siccome parliamo della pagina Instagram del Festival di Sanremo, dunque della Rai, è chiaro che forse il lavoro di moderazione poteva e doveva essere fatto in maniera più incisiva, con gli strumenti che i social di Meta mettono a disposizione. Un fatto emerso anche nella conferenza stampa di sabato mattina.

Ecco dunque cosa hanno desunto Vitale e Pelosi dall'analisi dei commenti: