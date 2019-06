È stato montato il primo maxischermo allo stadio San Paolo di Napoli. In occasioni delle Universiadi ne sarà montato anche un altro nei Distinti. Quello attuale è stato posizionato in tribuna Nisida. Come riferisce l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno. Dimensioni di 15 metri per 9 con una tecnologia di ultima generazione.