Sampdoria-Napoli, Sky: recuperati Maksimovic e Koulibaly ma non verranno rischiati

Ultime notizie Napoli. Gli azzurri preparano la trasferta di lunedì sera a Marassi contro la Sampdoria. Il tecnico Gennaro Gattuso non ha ancora sciolto le ultime riserve di formazione, nonostanti diversi recuperi sembrino ormai imminenti. Contro i blucerchiati, infatti, torneranno tra i convocati Kalidou Koulibaly e Nikola Maksimovic: secondo Sky Sport, però, i due non saranno rischiati dallo stesso Gattuso che vuole evitare ricadute.

Sampdoria-Napoli, ultime di formazione

I due difensori centrali dovrebbero dunque partire inizialmente dalla panchina, con Manolas e Di Lorenzo che formerebbero nuovamente la cerniera davanti l'estremo difensore (Meret potrebbe essere confermato). Possibilità di vedere in panchina anche Dries Mertens mentre restano in dubbio Allan e Politano (che hanno svolto lavoro personalizzato in palestra) oltre a Fabian (non si è allenato per una sindrome influenzale). Se lo spagnolo non dovesse recuperare è pronto Lobotka accanto a Zielinski e Demme.