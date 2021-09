Sampdoria-Napoli, le probabili formazioni: Spalletti con due dubbi e una certezza, Zielinski dal 1'

Napoli Calcio - Si gioca domani, a Marassi, la quinta giornata del campionato di serie A tra Sampdoria e Napoli. Queste le probabili formazioni di CalcioNapoli24:

Le probabili formazioni di Sampdoria-Napoli

Luciano Spalletti

QUI SAMPDORIA - D'Aversa pensa a qualche cambio: il dubbio più grande è su Thorsby, uscito non al meglio dalla gara con l'Empoli. Ekdal e Askildsen potrebbero avere una possibilità. Occhio anche alla sorpresa Murru. Occhi puntati su Quagliarella, Torregrossa lo insidia.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Yoshida, Augello; Damsgaard, Thorsby, A. Silva, Candreva; Caputo, Quagliarella. All.: D'Aversa

QUI NAPOLI - Spalletti ha un po' di dubbi di formazione per la gara di domani. Dal 1' ci sarà Zielinski ma resta da decidere se nel 4-3-3 o 4-2-3-1. Manolas o Rrahmani in difesa e Lozano o Politano in attacco, i duebbi più grandi. I primi sono favoriti, ma non sono escluse sorprese. Per il resto confermati Anguissa e Fabian in mezzo al campo e Ospina che difenderà ancora i pali, anche se Meret è pronto.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Mario Rui, Manolas, Koulibaly, Di Lorenzo; Fabian Ruiz, Anguissa, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne. All.: Spalletti

RIPRODUZIONE RISERVATA





P { margin-bottom: 0.21cm }