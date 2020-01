Sampdoria-Napoli, buone notizie per Koulibaly, Mertens e Allan! Malcuit prova a bruciare i tempi

Ultimissime Calcio Napoli - C'è un grande rinforzo in arrivo per Gennaro Gattuso, non dal mercato ma dall'infermeria del Napoli. Perché come riferisce La Gazzetta dello Sport, ora Kalidou Koulibaly, dopo un autunno tutto da dimenticare, può virtualmente diventare il nuovo acquisto azzurro.

Infermeria Napoli, la situazione

Il difensore senegalese, infatti, è pronto a rientrare a 40 giorni da quel maledetto Napoli-Parma. Ovvero quandi si stirò dopo una papera che lanciò Dejan Kulusevski e aprì all'ennesima disfatta interna. Ora il 28enne - assicura il quotidiano - è pronto al riscatto e spera di rientrare già lunedì contro la Sampdoria, anche se Gattuso e lo staff medico ci vanno cauti visto che il Napoli adesso dovrà sostenere 7 gare in 27 giorni. Ma il difensore roccioso africano è pronto, così come sembrerebbero esserlo anche Allan e Dries Mertens per la gara contro i blucerchiati. Kevin Malcuit, invece, lavora duramente in palestra ed è ottimista: il suo rientro potrebbe avvenire addirittura a marzo.