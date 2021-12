Ultime notizie calcio Napoli - Nei prossimi giorni Marco Lanna potrebbe essere nominato nuovo presidente della Sampdoria: è lui il favorito per raccogliere l'eredità di Ferrero. La notizia ormai circola in maniera sempre più insistente e, di conseguenza, è altamente probabile che possa essere lui l'erede di Massimo Ferrero, la cui esperienza alla guida del club ligure si è interrotta in maniera brusca a causa del suo arresto per reati societari e di bancarotta.