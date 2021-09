Napoli Calcio - Apprensione in casa Sampdoria per le condizioni di Morten Thorsby. Il centrocampista è stato costretto al cambio durante il secondo tempo della gara con l’Empoli. Nelle prossime ore verrà sottoposto ad accertamenti clinici per stabilire l’entità dell’infortunio: rischia di saltare la gara di giovedì col Napoli.