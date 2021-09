Notizie in arrivo per la Sampdoria che affronterà il Napoli giovedì prossimo per il turno infrasettimanale. In casa Sampdoria c'è ansia per le condizioni di Morten Thorsby e Adrien Silva, entrambi giocatori infortunati contro l’Empoli.

Sampdoria, due giocatori a rischio contro il Napoli

Le prossime ore saranno decisive. Oltre all'infortunio di Morten Thorsby, la Sampdoria rischia di perdere anche Adrien Silva.