Salernitana, quarto positivo al Covid, Cdm: per la gara con l’Udinese pronto il ricorso

C’è un altro caso di positività al Covid per la Salernitana che si aggiunge agli altri tre registrati nei giorni scorsi. L’attività della squadra è stata sospesa dopo il provvedimento dell’Asl che ha vietato nel modo più assoluto il viaggio per Udine dove era in programma martedì la gara alla Dacia Arena contro i bianconeri di Cioffi. Il risultato della partita è sub iudice.

Ultime calcio

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno: