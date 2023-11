Salernitana-Napoli, De Laurentiis in ritiro con la squadra! I tifosi all'arrivo: "Presidente, manda via Garcia" | VIDEO CN24

Qualche ora fa, intorno alle 19:30, vi abbiamo mostrato l'arrivo del Napoli a Cava de' Tirreni: qui, il club alloggerà in vista della partita di domani pomeriggio a Salerno, contro la Salernitana. Nell'Holiday Inn di Cava de' Tirreni, in provincia di Salerno, dove il bus degli azzurri è arrivato per la vigilia di Salernitana-Napoli.

Arrivo De Laurentiis nel ritiro del Napoli: il video

E nel ritiro degli azzurri pre Salernitana-Napoli, è arrivato con la squadra anche Aurelio De Laurentiis, presidente della SSC Napoli, a bordo del suo solito mini van. Ci sarà quindi anche il patron dei partenopei a Cava de' Tirreni, nel ritiro della vigilia di Salernitana-Napoli. Un ulteriore gesto di vicinanza a squadra e allenatore del presidente, che sarà anche a Salerno al seguito del club azzurro impegnato nel derby campano.

Tantissimi tifosi ed entusiasmo sotto la pioggia battente, con cori e carica ai calciatori azzurri all'arrivo del pullman dei partenopei (qui il video). E all'arrivo di De Laurentiis, qualcuno fra i tifosi presenti gli ha esclamato: "Presidente, manda via Garcia!". E dopo l'arrivo del patron, oltre a quello dell'intero gruppo squadra con l'allenatore, è arrivato anche il DS Meluso.

