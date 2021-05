Salernitana, la festa si trasforma in tragedia: muore il 22enne Loris del Campo, schianto del motorino su auto in sosta

Tragedia Salernitana, ultime notizie - Dall’Arechi a Pastena, dal lungomare fino a Matierno e poi Torrione, Arbostella, Mariconda, la costiera amalfitana, il Cilento, lo stadio Vestuti dove la festa prende quota e anima un’intera città innamorata della sua squadra di calcio, la Salernitana. Uomini e meriti per un club che torna in A per la terza volta. Gioia e commozione, ma in serata la festa si è trasformata in tragedia: incidente mortale sul lungomare Trieste nel quale ha perso la vita un giovanissimo tifoso.

Tragedia Salernitana, muore il 22enne Loris del Campo

Perde la vita – come titola, in apertura della prima pagina, il quotidiano “Le Cronache” – Loris del Campo: era a bordo del suo scooter. Nel corso dei festeggiamenti per la promozione in Serie A della Salernitana. Il 22enne di Mariconda, stava percorrendo il Lungomare Trieste insieme alla propria ragazza a bordo di un motorino, quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo andandosi a schiantare contro alcune auto in sosta.

Tragedia Salernitana, il luogo dell'incidente

A causa del forte impatto, il giovane è deceduto sul colpo. Sul posto immediati i soccorsi del 118 con i sanitari che non hanno potuto far altro che constarne il decesso. La ragazza invece se l’è cavata con lievi escoriazioni giudicate guaribili in pochi giorni dai medici.

Il ragazzo pare sia molto conosciuto negli ambienti della tifoseria, tanto che un centinaio di supporters granata ha affollato l’obitorio dell’ospedale dove c’era la salma.