Ultime notizie calcio - La situazione in casa Salernitana è a dir poco allarmante: tra calciatori e staff di Colantuono, infatti, ci sono trenta persone in isolamento ma, nonostante ciò, la Lega Serie A non ha ancora rinviato la gara in programma per domani contro il Venezia. I veneti hanno solo due positivi, invece, e, salvo disposizioni differenti, dovrebbero partire alla volta di Salerno nel tardo pomeriggio. Per evitare contatti, i dirigenti viaggeranno verso Salerno su altri mezzi.