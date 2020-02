Rullo compressore Liverpool, battuto anche il Norwich: è già aritmeticamente qualificato alla prossima Champions

Il Liverpool non si ferma più. La squadra di Jurgen Klopp batte di misura il Norwich grazie al gol realizzato da Sadio Mané al 78′. I Reds collezionano così il venticinquesimo successo su 26 partite di campionato e volano a 76 punti in classifica, con 25 lunghezze di vantaggio sul Manchester City secondo (gli uomini di Guardiola hanno una gara in meno). Un successo che permette al Liverpool di qualificarsi aritmeticamente alla prossima edizione della Champions League addirittura con 12 giornate d’anticipo.