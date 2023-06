Rudi Garcia da stasera è a Napoli: domattina blitz a Castel Volturno, poi la conferenza a Capodimonte

Ultime notizie SSC Napoli - Si avvicinano i primi giorni partenopei di Rudi Garcia, che ha trascorso le ultime ore a Roma prima dell'arrivo in Campania. Prima il compleanno della compagna Francesca Brienza, poi il concerto di Vasco Rossi all'Olimpico. Ma sta per arrivare a Napoli, questa sera come racconta l'edizione odierna di Repubblica:

"L’avventura del francese sta per cominciare: una tappa in albergo stasera, poi da domani la prima giornata al servizio dei campioni d’Italia. In mattinata non è affatto escluso un blitz a Castel Volturno per visionare le strutture, i campi di allenamento e gli uffici che diventeranno il suo quartier generale aNapoli: ha firmato un biennale con opzione per la terza stagione. Con lui ci sarà il presidente De Laurentiis che spiegherà domani la scelta di affidarsi all’ex tecnico della Roma. Appuntamento alle 17,30. La location è davvero insolita ed è la prima volta di una conferenza del Napoli in un luogo d’arte, anche se nel 2017 c’è stata la mostra provvisoria dei trofei azzurri al Mann. Il salone delle feste di Capodimonte accoglierà e darà il benvenuto a Rudi Garcia e al nuovo corso voluto da De Laurentiis".