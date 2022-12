Rrahmani indietro rispetto ai compagni, CdM - Spalletti verso questa scelta per Inter-Napoli

Ultime notizie calcio Napoli - Questa mattina a Castel Volturno nel corso della sessione mattutina avrà luogo l'allenamento congiunto SSC Napoli-Juve Stabia. Un'occasione voluta soprattutto per dare minutaggio, e testarne le condizioni, dei cinque nazionali, ma non solo. Perché c'è anche Amir Rrahmani sulla via del recupero, ma ancora da monitorare

Napoli-Juve Stabia, test per Rrahmani

Il Napoli di Spalletti contro la Juve Stabia avrà modo di mettere alla prova Rrahmani. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno:

"Rrahmani, fuori per infortunio dalla partita contro la Cremonese del 9 ottobre, e i cinque reduci dal Mondiale giovedì scorso hanno giocato contro la Primavera di Frustalupi, avranno modo stamane di verificare la crescita nel ritmo-partita. Sotto quest’aspetto Rrahmani è indietro rispetto ai compagni, ha bisogno di ritrovare l’abitudine al gioco dopo due mesi e mezzo vissuti lontano dai campi. Spalletti deciderà se mandarlo subito in campo a San Siro o confermare gli equilibri della coppia Kim-Juan Jesus, a cui si è affidato per gran parte delle partite dopo l’infortunio di Rrahmani".