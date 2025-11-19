Rovesciata McTominay meglio di CR7, ecco il curioso metodo per calcolare l'altezza

Notizie Napoli - Il calcio internazionale ha vissuto un momento destinato a far discutere: la rovesciata di Scott McTominay in Scozia-Danimarca ha fatto il giro del mondo e, secondo alcuni calcoli circolati online, avrebbe addirittura superato quella leggendaria di Cristiano Ronaldo del 2018. Un gol spettacolare che ha contribuito a spingere la Scozia verso il prossimo Mondiale.

McTominay supera CR7? I numeri della rovesciata

La memoria di molti tifosi torna inevitabilmente alla rovesciata con cui Ronaldo trafisse la Juventus nella finale di Champions League con il Real Madrid. Un gesto tecnico perfetto, diventato iconico. Eppure, secondo le stime di un utente su X, la prodezza di McTominay avrebbe toccato un’altezza ancora più impressionante: 2,53 metri, contro i 2,38 metri registrati in quella del portoghese.

Il centrocampista del Napoli ha sfruttato un cross proveniente dalla destra di Doak dopo appena tre minuti di gioco, coordinandosi in aria per un colpo che ha lasciato di stucco compagni, avversari e pubblico. Un gesto reso possibile anche dalla statura superiore dello scozzese, circa quattro centimetri in più rispetto a Ronaldo.

Come è stata calcolata l’altezza

Il dato, pur “grossolano”, nasce da un metodo curioso: l’utente ha analizzato l’immagine del momento dell’impatto e ha stimato quanti palloni — impilati virtualmente — sarebbero necessari per coprire la distanza da terra al punto di contatto. Moltiplicando quel numero per 22 cm, diametro del pallone, è arrivato al risultato sorprendente che ha acceso il dibattito sui social.