"Devi portare rispetto!", rosso a Sarri nel finale di Milan-Lazio: faccia a faccia con Ibrahimovic [VIDEO]

Notizie - Cartellino rosso per Maurizio Sarri al termine di Milan Lazio. E' finita con le polemiche il big match della terza giornata di Serie A, con l'episodio di espulsione di Sarri dopo diverse liti in campo. L'arbitro Chiffi non ha esitato ad estrarre il rosso.

Lite Sarri Ibra, le ultime

"Devi portare rispetto!", queste le parole di Sarri a Saelemerkers nel finale di Milan Lazio dopo un episodio a pochi secondi dal fischio finale. Poi dopo lo scontro Leiva-Ibrahimovic è arrivato anche un faccia a faccia tra lo stesso Sarri (già espulso) e Ibrahimovic.

