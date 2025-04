Rosa del Napoli di Conte: chi ha aumentato o perso valore da inizio anno, cifre e dettagli | FOCUS

Calciomercato Napoli - Nell’analisi del valore attuale della rosa a disposizione di Antonio Conte siamo andati a vedere nel dettaglio la variazione, in eccesso o difetto, del valore del cartellino di ogni singolo calciatore a partire da luglio ad oggi confrontando i dati dal sito specializzato Transfermarkt. Chiaramente, per i calciatori arrivati a gennaio, la valutazione scatta da quel mese in poi.

Valore rosa del Napoli di Antonio Conte

Partiamo dai due portieri Alex Meret e Simone Scuffet. Entrambi non hanno avuto alcuna variazione di valore restando rispettivamente a 12 e 2 milioni.

In difesa, restano costanti i valori di Giovanni Di Lorenzo (15) e Pasquale Mazzocchi (3). Si registra invece un decremento di valore per: Amir Rrahmani (da 15 a 12), Rafa Marin (da 9 a 7) e Juan Jesus (da 2,5 a 1,5). Boom invece di surplus per Alessandro Buongiorno passato da 35 a 45 milioni. Aumentati anche i valori di: Mathias Olivera (da 15 a 18), Leonardo Spinazzola (da 2,5 a 3,5).

Per quanto riguarda invece il centrocampo perdono valore sia Stanislav Lobotka che Billy Gilmour. Lo slovacco passa da 28 a 24 mentre lo scozzese da 18 a 16. Resta invece costante Anguissa con 27 milioni così come Hasa (1). Esplode invece il valore di Scott Mctominay che passa da 32 a 40. Billing perde invece 2 milioni assestandosi a 12.

Chiudiamo poi con il reparto d’attacco. Romelu Lukaku fa registrare un -8 passando da 30 a 22 milioni. Perdono valore, seppur di poco, anche Politano (da 13 a 10), Ngonge (da 12 a 10), Raspadori (da 25 a 20), Simeone (da 10 a 8). L’unico plus è David Neres che passa da 25 a 30 milioni. Invariato il valore di Okafor a 15.