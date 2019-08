"Cristiano Ronaldo sarà presente oggi a Villar Perosa, ma non parteciperà alla partitella a causa di un lieve affaticamento all'adduttore sinistro. Nei prossimi giorni svolgerà attività differenziata".



Questo il comunicato della Juventus. Ronaldo non parteciperà alla classica amichevole precampionato dei bianconeri per un affaticamento muscolare. Sarri non lo rischierà per averlo a disposizione il 24 agosto a disposizione per la prima sfida di campionato al Tardini contro il Parma.