Fabrizio Romano parla di Dragusin sul proprio profilo X:

"Eric Dier, non è nella squadra titolare del Tottenham poiché il Bayern ha concordato i termini con il club inglese. Il club tedesco è ancora in attesa di prendere la decisione finale. Gli Spurs ingaggeranno presto il nuovo difensore centrale con i colloqui per Dragusin che continuano".