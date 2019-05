Roma, Zaniolo giura fedeltà: "Insieme ci toglieremo soddisfazioni"

Nicolò Zaniolo giura fedeltà alla Roma. Il talentuoso centrocampista classe ’99 ha voluto scrivere un messaggio sul proprio account Instagram dopo il premio ricevuto dalla Lega come miglior giovane della Serie A. Queste le sue parole d’amore per i colori giallorossi: “Vorrei ringraziare la Lega Serie A per il riconoscimento come ‘Miglior Giovane’ della stagione. So che devo lavorare ancora duramente ed è quello che farò giorno dopo giorno con il solo obiettivo di levarci le soddisfazioni che non siamo riusciti a prenderci in questa stagione. Forza Roma!”, ha concluso Zaniolo.