Roma-Udinese 3-1, Mourinho fa impazzire l'Olimpico

Roma-Udinese finisce 3-1: Mancini, Dybala ed El Shaarawy stendono i friulani che avevano pareggiato con Thauvin. Quarta sconfitta per l'Udinese, presente soltanto per venti minuti: buona la reazione, ma serve far altro per allontanarsi dalla zona rossa. Questo il tabellino del match:

Roma Udinese tabellino del match

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp (32' st Zalewski), Cristante, Paredes (32' st Bove), Pellegrini (18' st Azmoun), Spinazzola (18' st El Shaarawy); Dybala (37' st R. Kristensen), Lukaku. A disp.: Boer, Svilar, Belotti, Celik, Aouar, Pagano, Pisilli. All.: Mourinho.

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Ferreira (34' st Kabasele), Bijol, Perez; Ebosele, Samardzic (24' st Lovric), Walace, Payero, Zemura (37' st Kamara); Thauvin (34' st Lucca); Success. A disp.: Okoye, Padelli, Masina, Zarraga, Akè, Tikvic, Camara, T. Kristensen, Pafundi. All.: Cioffi.

ARBITRO: Massimi di Termoli

MARCATORI: 20' pt Mancini (R), 12' st Thauvin (U), 35' st Dybala (R), 44' st El Shaarawy (R)

NOTE: Ammoniti: Pellegrini (R); Ferreira, Samardzic, Success (U). Recupero: 2' pt - 5' st.

