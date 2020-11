Roma, risentimento muscolare per Ibanez ma sono escluse lesioni: sarà valutato di giorno in giorno. Preoccupa anche Smalling

Ultime notizie calcio Napoli - Tengono tutti in apprensione in casa Roma le condizioni di Ibanez, roccioso difensore centrale che rappresenta uno dei perni della squadra di Paulo Fonseca. Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb, per il calciatore è confermato il risentimento muscolare ma sono escluse lesioni, e le sue condizioni saranno per questo motivo valutate giorno dopo giorno. Stesso discorso anche per Smalling, non al meglio per un fastidio al ginocchio che lo ha costretto a svolgere, nella seduta odierna, un lavoro individuale.